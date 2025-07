Complimenti dove lo ha studiato? Trump la gaffe è da non credere | il video

Una gaffe imperdibile al vertice della Casa Bianca: Donald Trump, in un momento di confusione, ha chiesto a Joseph Boakai dove avesse studiato, lasciando tutti sbigottiti. Un episodio che dimostra come anche i leader più potenti possano incappare in momenti imbarazzanti. La scena, catturata in un video virale, invita a riflettere su quanto la comunicazione possa riservare sorprese inaspettate. Ma cosa è successo davvero? Scopriamolo insieme.

Durante un incontro ufficiale alla Casa Bianca con cinque leader africani, il presidente Donald Trump si è rivolto al presidente della Liberia, Joseph Boakai, con un commento che ha suscitato imbarazzo tra i presenti. Trump ha elogiato Boakai per la sua padronanza dell’ inglese, affermando: “Complimenti, un ottimo inglese davvero. Dove ha studiato?” Il presidente liberiano ha risposto con una risata cortese, evitando però di spiegare le origini linguistiche del suo Paese. Il gesto ha fatto emergere una certa inconsapevolezza da parte del presidente americano rispetto alla storia della Liberia, nazione dell’ Africa occidentale la cui lingua ufficiale è proprio l’inglese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Complimenti, dove lo ha studiato?”. Trump, la gaffe è da non credere: il video

