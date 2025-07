Fiamme altissime inferno in vacanza | rogo divora tutto evacuati interi campeggi e spiagge

Un mercoledì da dimenticare sulla costa lucana, dove le fiamme altissime e il fumo denso hanno trasformato un'incantevole vacanza in un incubo. Metaponto Lido e i suoi villaggi turistici sono stati circondati da un rogo devastante, spinto dal vento e dal caldo record. Centinaia di evacuati, corse contro il tempo e paure profonde: una tragedia che ci ricorda l'importanza della prevenzione e della solidarietà in momenti di emergenza.

Fiamme in piena estate, vacanza da incubo. Un mercoledì da dimenticare quello del 9 luglio sulla costa lucana: Metaponto Lido e i suoi villaggi turistici si sono ritrovati improvvisamente circondati da una marea di fuoco e fumo. Un incendio gigantesco, spinto dal vento e dal caldo record, ha trasformato località da sogno in un epicentro di paura. Centinaia di persone sono state evacuate in fretta e furia, tra panico e corse contro il tempo, mentre le fiamme divoravano tutto ciò che trovavano sul loro cammino. Il fuoco ha accerchiato abitazioni, stabilimenti e strutture ricettive. In queste ore drammatiche, la vacanza si è trasformata in una vera emergenza umanitaria, con fumo ovunque e la sicurezza delle persone come priorità assoluta.