Morto sul colpo La lite poi il volo dramma in Italia | cos’è successo prima della tragedia

Una notte tragica a Riomaggiore, lungo la celebre Via dell’Amore. Un giovane turista australiano di 26 anni, travolto da un impulso incontrollabile durante un litigio con la fidanzata, ha scelto di mettere fine alla propria vita gettandosi in mare. Il suo corpo è stato recuperato dalla Guardia Costiera, lasciando un vuoto incolmabile e interrogativi sulle cause di questa drammatica decisione. La comunità si stringe nel dolore, mentre le autorità indagano sulle circostanze di questa tragica vicenda.

Un gesto impulsivo, forse dettato dalla disperazione, si è trasformato in tragedia a Riomaggiore, lungo la celebre Via dell’Amore. Un turista australiano di 26 anni ha perso la vita dopo essersi lanciato in mare, pare in seguito a un litigio con la fidanzata. Il corpo è stato recuperato senza vita dalla Guardia Costiera. Le autorità indagano per chiarire le circostanze del dramma. La tragedia si è consumata poco dopo mezzanotte, nella notte tra l’8 e il 9 luglio. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe avuto un acceso diverbio con la compagna, con cui si trovava in vacanza alle Cinque Terre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Morto sul colpo”. La lite poi il volo, dramma in Italia: cos’è successo prima della tragedia

