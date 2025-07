Zero spreco 100% creatività | concorso per giovani grafici all' ex Monastero Santa Chiara

Nell’ambito del progetto "Terzo a chi?", la cooperativa Città Solare invita i giovani talenti dai 15 ai 20 anni a sfidarsi con il concorso "Zero spreco 100% creatività". Un’occasione unica per esprimere la propria vena artistica e contribuire alla lotta contro lo spreco alimentare, attraverso la creazione di un ricettario innovativo e coinvolgente. Un’occasione da non perdere per trasformare idee fresche in azioni concrete!

Nell'ambito del progetto "Terzo a chi?", la cooperativa Città Solare lancia un concorso di progettazione grafica rivolto ai giovani dai 15 ai 20 anni per la realizzazione di un ricettario anti-spreco. Il concorso, denominato "Zero spreco 100% creatività", si inserisce nelle iniziative che la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: spreco - concorso - zero - creatività

Zero sprechi. Massima resa. Creatività senza limiti. Benvenuti nella Chicca Sacapocheria, la linea che rivoluziona la tua cucina professionale. Dimentica il solito formaggio: abbiamo trasformato taleggio, gorgonzola e camembert di capra in cremosi da sac Vai su Facebook

Zero spreco 100% creatività: concorso per giovani grafici all'ex Monastero Santa Chiara; Montegrotto: un concorso grafico anti-spreco per ragazzi dai 15 ai 20 anni all’ex Monastero Santa Chiara; “Zero spreco, 100% creatività”: un concorso per giovani grafici contro lo spreco alimentare.