Ucraina Meloni | a ricostruzione non partecipi chi ha finanziato Russia

Nel cuore del dibattito internazionale, Giorgia Meloni sottolinea come l'unità globale e la resilienza degli ucraini abbiano smascherato il fallimento del piano russo di sopraffazione. Mentre alcuni paesi evitano di partecipare alla ricostruzione, alimentando tensioni e disparità, l'Italia si impegna a sostenere concretamente la resistenza ucraina. Una sfida complessa che richiede coesione e determinazione di fronte alle conseguenze di un conflitto che ancora scuote il mondo.

Roma, 10 lug. (askanews) - "La Russia incrementa gli attacchi contro i civili e colpisce le infrastrutture perché il disegno è di piegare gli ucraini con il freddo, la fame e la paura", ma "è un piano che è fallito" perché "tutti hanno imparato che gli ucraini sono tenaci e perché la comunità internazionale si è schierata al loro fianco". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento di apertura della sessione plenaria della Conferenza per la ripresa dell'Ucraina. "Dovremo tenere conto di chi ha fatto tutto per impedire questa barbarie" e della "ricostruzione non dovranno beneficiare quelle entità che hanno contribuito a finanziare la macchina della guerra russa", ha aggiunto la premier. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, Meloni: a ricostruzione non partecipi chi ha finanziato Russia

Ucraina, Meloni "Dalla Russia nessun passo avanti per la pace" - Il nuovo ciclo di negoziati tra Ucraina e Russia non ha portato progressi sulla strada della pace. La premier Meloni ribadisce l'impegno dell'Italia per una soluzione giusta e duratura, confermando il sostegno agli sforzi internazionali in atto.

