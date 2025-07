Sanità Boron torna all' attacco | Diciotto mesi per una visita | no non va tutto bene

Il consigliere regionale Fabrizio Boron torna a farsi sentire sulla sanità, evidenziando le criticità che affliggono i tempi di attesa per interventi fondamentali. Dopo mesi di silenzio, l’attenzione si concentra sulle lunghe attese di 18 mesi per visite e interventi, una questione che non può essere ignorata. Boron, ancora una volta, si schiera a difesa della salute pubblica, chiedendo risposte chiare e immediate. La battaglia per un sistema sanitario più efficiente continua.

Il consigliere regionale Fabrizio Boron torna all'attacco sul tema della sanità e della salute pubblica. Una questione sulla quale torna a scontrarsi con l'assessora regionale Lanzarin. «Ho presentato un’interrogazione, per conoscere i tempi d’attesa dell’ipertrofia adenotonsillare, per la quale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

