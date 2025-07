Santarcangelo il sindaco | Festival capofila della resistenza culturale contro i tagli del governo

Santarcangelo si conferma come il cuore pulsante della resistenza culturale contro i tagli del governo, con il sindaco in prima linea. La manifestazione trasforma Piazza Ganganelli in un vivace palcoscenico di spettacoli, concerti e listening bar, coinvolgendo giovani artisti da tutto il mondo. Un’energia che anima anche luoghi abbandonati e angoli nascosti, riaffermando il valore della cultura come forza rigeneratrice: un’esperienza che non si può perdere.

"Piazza Ganganelli viva, piena, animata da spettacoli, concerti e dal listening bar degli operatori del territorio. Giovani artisti e compagnie di tutto il mondo che si esibiscono nei luoghi riservati agli spettacoli, ma anche in strutture dismesse e da rigenerare, in palazzi e scorci nascosti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Addio a un protagonista della vita politica del territorio, è stato anche vice sindaco di Santarcangelo - È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Massimo Paganelli, figura di spicco della politica locale e vice sindaco di Santarcangelo, deceduto all’età di 72 anni.

Santarcangelo, il sindaco: Festival capofila della resistenza culturale contro i tagli del governo; Festival di Santarcangelo. Sacchetti dal palco: Da artisti e pubblico la miglior risposta al declassamento; Santarcangelo: il Festival diventa piazza della cultura e della resistenza contro il declassamento ministeriale. Appello del Sindaco Sacchetti.

Santarcangelo, Il sindaco Sacchetti difende il Festival: “Non zittire l’arte” - In una nota stampa, il sindaco di Santarcangelo di Romagna, Filippo Sacchetti, interviene sul valore culturale e politico del Festival Internazionale del Teatro in Piazza, giunto alla sua 55ª edizione ... Riporta altarimini.it

Tagli a Santarcangelo dei teatri. Sindaco e Pd: "Attacco al festival". FdI: "Stop a chi fa politica dal palco" - Per la storica manifestazione, il più longevo festival di teatro contemporaneo in Italia (è nato nel 1970), ar ... Segnala msn.com