Il consiglio comunale discute sul dissalatore nella spiaggia di Montalbano il comitato | Non ne sapevamo nulla

Oggi Porto Empedocle si anima di dibattiti e aspettative: il consiglio comunale si riunisce in seduta aperta per affrontare la questione del dissalatore mobile sulla spiaggetta di Montalbano, un progetto che ha sorpreso molti. Il comitato “Mare Nostrum” ha lanciato una petizione chiedendo chiarimenti, ma sorprendentemente, anche il comitato non ne era a conoscenza. È il momento di fare luce su questa vicenda che riguarda il futuro delle nostre coste.

Seduta aperta del consiglio comunale oggi a Porto Empedocle per discutere del dissalatore mobile che si sta realizzando sulla spiaggetta della centrale Enel. Pubblica assise cittadina che segue la petizione popolare avviata dal comitato “Mare Nostrum” che chiede spiegazioni sui lavori in itinere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

