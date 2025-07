I Pro Pal sotto la sede di Giornale e Libero Striscioni e minacce ai giornalisti

Un episodio inquietante scuote il panorama mediatico: un gruppo di manifestanti si è radunato questa mattina davanti alla nostra sede di via dell'Aprica, insieme a quella di Libero, lanciando striscioni e minacce ai giornalisti. Un gesto che mette in discussione la libertà di stampa e il diritto di dissentire. La libertà di informazione deve essere difesa con fermezza: restiamo uniti contro ogni forma di intimidazione e repressione.

Un piccolo gruppo di manifestanti si è presentato questa mattina davanti alla nostra sede di via dell'Aprica, che è anche quella dei colleghi di Libero, dopo essersi dati appuntamento nei giorni scorsi per questa mattina. "Contro la criminalizzazione del dissenso e la legittimazione della repressione diciamo di no ai professionisti della menzogna", recitava il volantino diffuso sui social di Potere al Popolo e Cambiare rotta. Davanti alla sede dei due quotidiani, si sono anche disposte due camionette della polizia. "Continuiamo a mobilitarci, oggi anche a Roma sotto al Mur e domani al Viminale, per pretendere risposte da parte di Meloni, Bernini e Piantedosi e gridare forte e chiaro che queste intimidazioni non funzionano e continueremo ad organizzare una vera opposizione nel paese a questo sistema marcio di cui Il Giornale e Libero sono la perfetta rappresentazione".

