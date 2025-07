Ucraina Meloni | riscriveremo insieme nuovo capitolo della sua storia

In un momento di profonda riflessione, la presidente ha sottolineato come il video emozionante abbia rafforzato la nostra convinzione: insieme possiamo fermare l'oscurità e costruire un futuro solido per l'Ucraina. Uniti, con determinazione e speranza, scriveremo un nuovo capitolo della sua storia, all'altezza di un popolo fiero e orgoglioso. È il momento di agire e di credere nel domani.

Roma, 10 lug. (askanews) - In apertura della Conferenza "abbiamo visto un video molto toccante ed emozionante, e la voce narrante dice che crediamo che insieme possiamo fermare l'oscurità e costruire un futuro solido. Questo è esattamente ciò che vogliamo fare. Vogliamo fermare l'oscurità. Vogliamo costruire un futuro solido. Vogliamo costruire un futuro all'altezza di un popolo fiero e orgoglioso come l'Ucraina". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento di apertura della sessione plenaria della Conferenza per la ripresa dell'Ucraina. "La guerra colpisce il futuro.

