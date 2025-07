E all’improvviso in Toscana torna l’estate di un tempo | Giorni freschi come negli anni ‘80 e ‘90 Ma l’anticiclone è dietro l’angolo

Improvvisamente, la Toscana torna a vivere un’estate d’altri tempi: giornate piacevolmente fresche, come negli anni ’80 e ’90, grazie a un’aria proveniente dal Nord Europa. Un vero e proprio respiro di nostalgia che ci ricorda bei tempi passati, mentre l’anticiclone 232 si avvicina all’orizzonte, promettendo una nuova ondata di calore. Ma fino ad allora, godiamoci questa parentesi climatica unica nel suo genere.

Firenze, 11 luglio 2025 – Un clima gradevole che ci riporta alle estati di un tempo, quando le ondate di gran caldo erano solo rarissime eccezioni. In questi giorni, grazie all’arrivo di aria più fresca dal nord Europa, stiamo respirando un’aria che sa di passato. “Quella che stiamo vivendo – spiegano dal consorzio Lamma – è una parentesi climatica che ricorda le estati degli anni ’80 e ’90: giornate soleggiate ma non afose, mattine fresche, pomeriggi ventilati e temperature nella norma. Valori che ormai sono diventati un’eccezione”. Afa in Toscana, fuga dalla città: i luoghi in cui trovare refrigerio E i numeri lo confermano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E all’improvviso in Toscana torna l’estate di un tempo: “Giorni freschi come negli anni ‘80 e ‘90”. Ma l’anticiclone è dietro l’angolo

