La recente vicenda di Francesca Bergesio, ex Miss Italia, mette in luce ancora una volta il gravissimo problema delle minacce online e dello stalking sui social. La sua determinazione nel denunciare ogni episodio dimostra il coraggio di chi lotta contro l’odio digitale, ma la strada è lunga. È fondamentale rafforzare le misure di tutela e sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi. Solo così possiamo sperare di creare un ambiente più sicuro per tutti.

Francesca Bergesio ha di nuovo denunciato alla polizia postale le minacce online: intanto è arrivata la condanna per il precedente caso di un hater nel 2023. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ex Miss Italia Francesca Bergesio minacciata via social da un altro stalker, "ti incateno e ti stupro"

