Meloni ricattata la gravissima accusa in tv | esplode la polemica

Una tensione crescente ha travolto l’ultima puntata di In Onda su La7, quando Chiara Appendino ha accusato senza mezzi termini Giorgia Meloni di essere “sotto ricatto” riguardo al Piano Mattei. Le sue parole hanno acceso un vivace scontro con Pietro Senaldi, creando un clima infuocato e acceso discussioni sul futuro politico del nostro paese. Ma cosa si nasconde dietro queste accuse? Scopriamolo insieme, perché l’Italia è in fermento e nulla sembra più come prima.

Tensione alta nel corso dell’ultima puntata del talk politico In Onda, in onda su La7. Ospite in studio, Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e volto di spicco del Movimento 5 Stelle, ha lanciato un duro attacco alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accusandola di essere “sotto ricatto” in relazione al discusso Piano Mattei. Le sue parole hanno acceso uno scontro con il condirettore di Libero, Pietro Senaldi, collegato da remoto, dando vita a un acceso botta e risposta che ha monopolizzato il dibattito. Leggi anche: “Meloni premio Nobel”: la proposta che fa discutere Appendino attacca: “Il governo Meloni è un insulto agli italiani”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Meloni ricattata”, la gravissima accusa in tv: esplode la polemica

In questa notizia si parla di: meloni - ricattata - gravissima - accusa

Meloni indagata, l’accusa gravissima di Roberto Saviano: “È ... - Lei dovrebbe dire: ‘gestisco io i miei ricatti, so come gestirmi l’estorsione’”. thesocialpost.it scrive

Conte: Meloni ricattata da Santanché? Sarebbe gravissimo - Guarda Conte: Meloni ricattata da Santanché? Come scrive video.sky.it