Processo Ciro Grillo scontro sulle memorie Gli avvocati degli imputati chiedono il rinvio ma i giudici lo respingono | In video il punto con il nostro inviato

Nell'ambito del processo che vede imputato Ciro Grillo, si accendono le polemiche sulle memorie depositate in extremis. Gli avvocati degli imputati chiedono un rinvio, lamentando tempi stretti e un presunto oltraggio al diritto di difesa. Tuttavia, i giudici respingono la richiesta, decidendo di proseguire e acquisire il documento. In questo video, il nostro inviato vi aggiorna sui dettagli di questa intricata vicenda giudiziaria.

L'udienza di oggi nel processo contro Ciro Grillo e i suoi amici si è aperta con una richiesta di rinvio degli avvocati degli imputati: alla luce della memoria depositata ieri dall'avvocato Giulia Bongiorno hanno chiesto di rinviare le loro relazioni per poterla contestare. I legali: "Oltraggio al processo, non abbiamo avuto tempo nemmeno di leggerla per contrastarla". Il collegio dei giudici ha deciso di andare avanti e acquisire il documento.

