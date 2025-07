Successo confermato per la seconda serata de I mercoledì di Anghiari

Il fermento di Anghiari si accende ancora una volta: la seconda serata de I Mercoledì ha conquistato il cuore di residenti e visitatori, trasformando il centro storico in un palcoscenico di musica, gusto e convivialità. Negozi aperti, spettacoli coinvolgenti e l’entusiasmo dei partecipanti hanno reso la serata indimenticabile. E lo scrittore chef Francesco Aquila ha emozionato tutti con la presentazione del suo libro “Ricette di Vita”, un vero trionfo di cultura e passione.

Arezzo, 10 luglio 2025 – Ancora un successo per la seconda serata de I Mercoledì di Anghiari. Ieri sera il centro storico si è animato fino a tarda notte. Negozi aperti, musica, spettacolo e divertimento per i tantissimi visitatori che hanno affollato le strade e le piazze di Anghiari. + Caloroso abbraccio dei lettori per lo scrittore chef, Francesco Aquila che in piazza Mameli ha presentato il suo libro "Ricette di Vita" dialogando con Ilaria Lorenzini. "È stata una piacevole serata" dichiara la direttrice di Confesercenti Valeria Alvisi "che ha visto tra gli eventi la partecipazione di Francesco Aquila, un volto noto per aver vinto la decima edizione di Masterchef.