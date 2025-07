Maxi rogo in un' azienda di rifiuti | intervengono i vigili del fuoco di Frosinone

Un vasto incendio ha devastato un'azienda di rifiuti a Torre Lupara, nel cuore di Pastorano (Caserta), scatenando un intervento massiccio dei vigili del fuoco di Frosinone. Le fiamme, alte e minacciose, hanno suscitato preoccupazione tra la comunitĂ locale, che assiste impotente a questa emergenza ambientale. La lotta contro il rogo prosegue senza sosta, mentre si cercano di capire le cause di questa drammatica esplosione di fuoco.

Un vasto incendio è divampato nella serata di ieri (9 luglio) in un’azienda specializzata nel riciclaggio dei rifiuti situata in localitĂ Torre Lupara, nel comune di Pastorano (provincia di Caserta). Le fiamme, alte e minacciose, hanno richiesto un massiccio intervento da parte dei vigili del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

