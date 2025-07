Grok 4 Elon Musk rilancia dopo i commenti antisemiti della sua AI

Dopo le recenti polemiche sugli insulti antisemiti della sua IA, Elon Musk torna a far parlare di sé rilanciando con entusiasmo la nuova versione del chatbot. L'imprenditore non si è lasciato intimidire dagli scandali, lodando le sue innovative capacità ma ammettendo anche alcune aree di miglioramento. Un gesto che dimostra come, anche di fronte alle sfide, Musk continui a puntare all’innovazione e alla trasparenza nel mondo tecnologico.

L'imprenditore ha lanciato la nuova versione del chatbot dopo le polemiche degli scorsi giorni, magnificandone le doti ma riconoscendo anche qualche limite. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Grok 4, Elon Musk rilancia dopo i commenti antisemiti della sua AI

