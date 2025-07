Ater Frosinone al via interventi di manutenzione per diversi edifici | ecco quali

L'Ater di Frosinone ha dato il via a un importante programma di manutenzione straordinaria per migliorare le condizioni degli edifici e garantire sicurezza e comfort ai residenti. Grazie al finanziamento ottenuto attraverso le economie della D.G.R. 407/2021, sono stati avviati interventi su impianti ascensore e altre strutture strategiche. Un passo deciso verso un patrimonio più efficiente e sostenibile: ecco i dettagli delle opere in corso.

Nel corso delle ultime settimane è stato avviato un programma di manutenzione straordinaria per gli impianti ascensore siti negli immobili di proprietà dell’Ater di Frosinone. La serie di interventi è stata finanziata grazie al riutilizzo delle economie relative alla D.G.R. 4072021, l’importo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

