malattie metaboliche come la corretta alimentazione aiuta a prevenirle

Le malattie metaboliche sono in preoccupante crescita, ma una corretta alimentazione può fare la differenza. Condizioni come sovrappeso, ipertensione e diabete mellito sono segnali da non sottovalutare e richiedono interventi mirati. In questo contesto, Nutrition & Santé si impegna con un progetto innovativo, avviato nel febbraio 2025, che prosegue tutto l’anno per promuovere strategie efficaci di prevenzione attraverso la nutrizione. La salute inizia dalla tavola, e questo progetto lo dimostra...

Le malattie metaboliche sono in preoccupante aumento. Condizioni come sovrappeso, ipertensione, ipercolesterolemia e iperglicemia sono i campanelli d'allarme della sindrome metabolica e richiedono risposte mirate e multidisciplinari. Un progetto per supportare la pratica clinica. È in questo contesto che Nutrition & Santé rafforza il proprio impegno con un progetto strutturato, già avviato a febbraio 2025 e che prosegue per tutto l'anno, che si rivolge in particolare a nutrizionisti, medici e altre figure coinvolte nella prevenzione e gestione della sindrome metabolica. Con il concept " Benessere in equilibrio ", il progetto ha come obiettivo di supportare la pratica clinica quotidiana attraverso strumenti concreti, approfondimenti scientifici e prodotti alimentari ad hoc.

