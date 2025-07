VIDEO Gratteri | Con blitz anticamorra colpito un clan di serie A

Un blitz antimafia senza precedenti ha smantellato un potente clan di serie A a Napoli. L’operazione della Squadra Mobile, coordinata dalla DDA, ha portato all’arresto di 18 personaggi chiave del clan Mazzarella, segnando un colpo decisivo contro la criminalità organizzata partenopea. Un duro colpo, frutto di anni di indagini, che dimostra come la lotta alla mafia resti una priorità imprescindibile per la legalità e la sicurezza della città.

Ha colpito "una camorra di serie A", come ha detto il procuratore di Napoli Gratteri durante una conferenza stampa, l'operazione della Squadra Mobile di Napoli che oggi, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia partenopea, ha eseguito 25 misure cautelari (di cui 18 arresti in carcere) nei confronti di capi e gregari del clan Mazzarella, cartello malavitoso partenopeo che si contrappone all'Alleanza di Secondigliano. Per Gratteri si tratta di un'operazione importante che ha consentito, ha sottolineato, "di liberare una parte importante della città". "Abbiamo dimostrato che ci sono loro ma che ci siamo anche noi, c'è lo Stato e le forze dell'ordine.