Lollobrigida | Mare risorsa cardine per anni Ue ha sacrificato produzione pesca

L’Italia, con tre quarti delle sue coste bagnate dal mare, possiede una risorsa inestimabile: il nostro mare. Tuttavia, negli anni, la produzione della pesca è stata sacrificata, lasciando il settore in balia di criticità e sfide crescenti. La Blue Economy rappresenta una chiave strategica per il futuro, ma è fondamentale valorizzarla appieno, sfruttandola con intelligenza e sostenibilità. Solo così il nostro mare potrà diventare il motore di uno sviluppo duraturo e resiliente.

(Adnkronos) – Le sfide più urgenti legate alla Blue Economy riguardano “la valorizzazione del mare da ogni punto di vista, in una nazione che ha tre quarti della sua esposizione di confine sul mare”. “E' la nostra risorsa cardine, se sapremo sfruttarla ancora di più e ancora meglio in un quadro che prevede tante criticità . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: mare - risorsa - cardine - lollobrigida

Blue Economy: il mare come risorsa strategica per l’Italia. - La Blue Economy rappresenta la nuova frontiera dello sviluppo sostenibile, dove il mare diventa un alleato strategico per l’Italia.

Lollobrigida: Mare risorsa cardine, per anni Ue ha sacrificato produzione pesca; Roberto Molinelli: Quando il rock mette il frac; Unioncamere-Assonautica, per economia del mare occorrono scelte coraggiose.

Lollobrigida: "Mare risorsa cardine, per anni Ue ha sacrificato produzione pesca" - Le sfide più urgenti legate alla Blue Economy riguardano “la valorizzazione del mare da ogni punto di vista, in una nazione che ha tre quarti della sua esposizione di confine sul mare”. Scrive msn.com

L'economia del mare vale più di 24 miliardi: Italia al terzo posto in ... - Il ministro Lollobrigida: «Siamo un hub per le merci, cambiamo sistema dei porti» Un valore aggiunto da 24,5 miliardi, con oltre 540mila posti di lavoro e un contributo al Pil per 65 miliardi. Lo riporta ilmessaggero.it