Calcio sotto shock morto in uno schianto spaventoso | aveva sconfitto una terribile malattia

Una tragedia sconvolge il mondo dello sport e della vita di tutti noi: Davide Bertolini, giovane calciatore di 25 anni, ha perso la vita in un incidente stradale mentre tornava a casa. Dopo aver superato una terribile malattia, aveva ritrovato la passione per il calcio e la serenità. La sua storia è un inno alla forza e alla speranza, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva.

Aveva 25 anni, un’ immensa passione per il calcio e una vita che sembrava finalmente aver trovato un equilibrio. Davide Bertolini, originario di Pontremoli, in Lunigiana, è morto tragicamente la mattina del 9 luglio in un incidente stradale lungo l’ autostrada A12, nei pressi del casello di Collesalvetti, in provincia di Livorno. Viaggiava a bordo di un furgone aziendale per motivi di lavoro quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo ha urtato un camion e si è schiantato contro il guardrail. L’impatto è stato fatale. Davide è morto sul colpo, mentre il collega alla guida è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it