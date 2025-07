Inseguimento in autostrada dopo il furto di alluminio | tre fratelli arrestati

Un inseguimento mozzafiato in autostrada dopo il furto di alluminio si è concluso con l’arresto di tre fratelli italiani, disoccupati e pregiudicati. I carabinieri della Compagnia di Imola sono intervenuti tempestivamente, grazie alla segnalazione di un imprenditore coinvolto nella scena. La vicenda mette in luce quanto possa essere pericoloso agire illegalmente. La legalità, infatti, non è mai una scelta opzionale, ma un dovere di tutti.

Tre fratelli di 31, 35 e 37 anni - tutti e tre italiani, disoccupati e pregiudicati - sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Imola per il reato di furto aggravato in concorso. I carabinieri hanno ricevuto la telefonata di un imprenditore della zona mentre stava inseguendo

Tre fratelli arrestati a Imola dopo un furto di bidoni di alluminio e la fuga in autostrada - In un episodio che ha scosso la comunità di Imola, tre fratelli sono stati arrestati dopo aver messo a segno un furto di bidoni di alluminio presso un’azienda di Mordano, per poi tentare la fuga in autostrada.

