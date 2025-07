Papa Leone XIV ricorda la sua infanzia | Gesù era il mio migliore amico

Papa Leone XIV rivela un lato intimo e commovente della sua infanzia, ricordando con affetto il suo legame speciale con Gesù, che considerava il suo migliore amico fin dai primi anni di vita. Durante un incontro nell’aula Paolo VI in Vaticano, il Pontefice ha condiviso un ricordo che tocca il cuore di tutti, dimostrando come la fede possa essere una guida luminosa e costante nel percorso di ognuno. Un messaggio di speranza e semplicità che invita a riscoprire il valore dell’amicizia con il Divino.

Un toccante ricordo di Papa Leone XIV sulla sua infanzia e sul legame profondo con Gesù, amico e guida fin dai primi anni della sua vita: una testimonianza di fede semplice e luminosa. Proprio in un’occasione speciale, quale quella di un incontro con un gruppo di bambini nell’aula Paolo VI in Vaticano, il Pontefice si. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Papa Leone XIV ricorda la sua infanzia: “Gesù era il mio migliore amico”

In questa notizia si parla di: papa - leone - infanzia - gesù

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

«Andavi a Messa da bambino?» Una bambina lo ha chiesto a Papa Leone XIV durante il Campo Estivo in Vaticano — e i suoi occhi si sono illuminati mentre ricordava di aver trovato il suo più grande Amico, Gesù, alla Messa delle 6:30 del mattino. . . . #infanzi Vai su Facebook

Papa Leone XIV: “Gesù era il mio migliore amico da bambino”.