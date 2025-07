Muore in autostrada giovane calciatore lunigianese Davide Bertolini Aveva 25 anni

Una tragica notizia sconvolge la comunità: Davide Bertolini, giovane calciatore di soli 25 anni originario di Lunigiana, ha perso la vita in un incidente stradale in autostrada. Quel sorriso contagioso e la passione per il calcio mancavano già da qualche tempo, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e tifosi. La sua energia e il suo spirito resteranno impressi nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Pontremoli – All'inizio di giugno aveva posato sorridente con la maglia del Pontremoli. Era contento, era appena stato riconfermato dalla sua squadra. Leva duemila, un ragazzo.

