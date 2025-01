Lanazione.it - Firenze, all’ospedale Careggi si rinnova la struttura della Medicina nucleare

, 3 gennaio 2025 – Ladell’ospedale fiorentino diè stata oggetto di un'importante azione dimento e potenziamento tecnologico. Tra le novità nuove macchine ad alta tecnologia e una radiofarmacia che consentirà all'ospedale di produrre internamente ili radioattivi per la diagnosi e la cura dei tumori. Ilmentoè stato avviato nel 2022 con la messa in funzionenuova Pet/Ct digitale con sei anelli di detezione, e completata nel 2024 con l'installazione di due Spect/Ct finanziate con i fondi del Pnrr. Il valore tecnologico dell'investimento per l'installazionePet/Tc, in locazione per otto anni con lavori di posa in opera, è pari a 5,9 milioni di euro, mentre il finanziamento Pnrr utilizzato per l'acquisto delle due Spect/Ct complete dei relativi accessori è pari a 1,2 milioni di euro.