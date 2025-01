Ilgiorno.it - Federico ha vinto la sua battaglia. Ora dà un aiuto a chi ancora lotta

Leggi su Ilgiorno.it

Un assegno da ventimila euro a favore della ricerca contro la leucemia infantile. È il regalo che anche quest’anno il gruppo GoGo ha portato dal Castanese a Monza, dove ha sede il centro di ricerca sostenuto dal Comitato Maria Letizia Verga. Un gruppo di ciclisti e amatori si è ritrovato l’altra mattina in piazza Mazzini: il tempo di una fugace colazione e una foto di rito davanti al punto di ritrovo "Al nostro bar" poi, in sella alle loro biciclette, hanno raggiunto l’alzaia del canale Villoresi. Pedalando l’uno al fianco dell’altro, i ciclisti sono arrivati a Monza. Due le soste previste: quella davanti all’ingresso della villa Reale per uno scatto con tutti i protagonisti e quella successiva davanti all’ingresso del Centro, dove è stato esposto uno striscione, con la firma del gruppo, con gli auguri di buon anno a tutti i bambini in cura all’ospedale e ai loro famigliari.