Corea del Sud: gli inquirenti sospendono ogni tentativo di arrestare il deposto presidente Yoon

L’Ufficio investigativo anti-corruzione (Cio) di Seul ha sospesodi eseguire il mandato d’arresto emesso dal tribunale distrettuale occidentale della capitale delladel Sud nei confronti delSuk Yeol, privato dei suoi poteri dal Parlamento che votato l’impeachment contro il capo dello Stato che il 3 dicembre scorso ha proclamato la legge marziale, accusando gli oppositori di parteggiare per Pyongyang, ritirandola dopo sole sei ore.“Abbiamo stabilito che l’esecuzione del mandato di arresto sarebbe stata praticamente impossibile a causa del continuo confronto (con la Guardia presidenziale, ndr), e abbiamo sospeso l’esecuzione (del mandato, ndr) per preoccupazioni relative alla sicurezza del personale schierato in loco, causata dalla resistenza (all’arresto da parte di, ndr)”, si legge in una nota diramata oggi dall’Ufficio investigativo anti-corruzione (Cio), che coordina le indagini contro il, citata dall’agenzia di stampa ufficiale Yonhap.