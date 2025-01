Laspunta.it - Consegnate bollette già scadute ai Castelli. Negli uffici mancano i postini

AiRomani vari comuni sono senza postino da diversi giorni. Un danno che non permette di ricevere in tempo le cartoline di auguri, ingrandito dalla beffa di vedersi recapitate le, che in molti casi sono già. Quella della consegna diaiè la situazione che lamentano migliaia di cittadini, in particolare tra Genzano e Rocca di Papa. Daniela B, utente Telecom in via della Selva, a Genzano, racconta di aver dovuto pagare insieme duedel telefono, di cui una scaduta da un mese.L’immagine di una dellericevuta già scadutaStesso problema è stato riscontrato tra i cittadini del popoloso quartiere di via Emilia Romagna e via dell’Aspro, a Genzano. La testimonianzaUna situazione di disagio per migliaia di cittadini che ha portato diverse persone a risolversi il problema da sé, recandosi direttamente presso glipostali.