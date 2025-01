Dilei.it - Cecilia Sala, chi sono i genitori della giornalista

, la giovaneitaliana detenuta in Iran, è al centro di una vicenda delicata che tiene col fiato sospeso il Paese. I suoi, Elisabetta Vernoni e Renato, hanno chiesto il silenzio stampa per tutelare la riservatezza necessaria a favorire una soluzione.Due figure lontane dai riflettori, ma di grande spessore umano e professionale, che oggi si trovano unite nel proteggere e supportare la loro figlia in un momento così difficile.La mamma di: Elisabetta VernoniElisabetta Vernoni è una figura che si distingue per la sua professionalità e il suo spirito combattivo. Piemontese di nascita e romana d’adozione, si è laureata in Filosofia a Milano, costruendo una carriera solida nel settore delle risorse umane.Ha ricoperto ruoli di grande rilievo, come quello di direttrice delle risorse umane per FM Logistic e responsabile dello sviluppo manageriale in Kraft Foods Italia.