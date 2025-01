Ilrestodelcarlino.it - Baioni racconta la nuova veste della Vuelle: "Spiro ha saputo toccare le corde giuste"

, i primi giorni dell’anno sono quelli dei buoni propositi: dove arriverà la? "Siccome siamo ancora nel limbo credo che dobbiamo guardare una partita alla volta: non siamo così presuntuosi da sentirci sicuri, ma se parliamo di ambizioni, legittime per una piazza come la nostra, è quella di giocarci le nostre carte nei playoff". A gennaio ripartono i turni infrasettimanali, siete pronti? "Dobbiamo essere pronti. Fra ottobre e novembre dovevamo ricostruirci e giocare ogni tre giorni: impossibile. Ora dobbiamo solo giocare, confidando che la ricostruzione sia solida". Siamo al giro di boa, lasi muoverà sul mercato o no? "Mi piace sottolineare la sintonia che c’è fra coach Leka e il gm Magi, che lo ha voluto qui con grande convinzione. Prima di decidere dove intervenireha voluto fare delle valutazioni sul gruppo, lecite visto come venivano percepiti i due americani un mese fa e oggi.