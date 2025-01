Zonawrestling.net - WWE: R-Truth rivela chi vuole al suo fianco per la Hall of Fame, e non è John Cena

Il veterano della WWE, R-, ha finalmente risposto alla domanda su chi vorrebbe che lo introducesse nellaofquando sarà il momento, e la sua scelta potrebbe sorprendere i fan: non si tratta di.Durante un’intervista con Chris Van Vliet, R-hato che sceglierebbe la leggenda della WWE, Road Dogg, per introdurlo: “Probabilmente Road Dogg, sai? Penso Road Dogg” ha condiviso durante la conversazione.R-, che è un pilastro della WWE da 17 anni, è ampiamente considerato uno dei personaggi più divertenti e spassosi del settore. Il suo tempismo comico e le sue memorabili gag lo hanno reso uno dei preferiti dai fan, con momenti accanto ache sono diventati iconici per il loro umorismo e fascino. Tuttavia, il suo rapporto con Road Dogg occupa chiaramente un posto speciale nel viaggio di, rendendo la sua scelta per l’introduzione nellaofpersonale e significativa.