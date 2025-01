Wta Brisbane 2025 | avanti Sabalenka e Jabeur a Auckland sei statunitensi ai quarti

Leggi su Sportface.it

Arynaapproda aidi finale del torneo Wta 500 di, primo torneo stagionale. Sul cemento australiano la numero uno del mondo ha superato in due set la kazaka Yulia Putintseva con il punteggio di 7-6(2) 6-4 in un’ora e quarantanove minuti di gioco. Partita più lottata del previsto, ma alla fine ha prevalso la giocatrice più forte, che ora attende il confronto con la ceca Marie Bouzkova. Agli ottavi quest’ultima ha eliminato un’altra bielorussa come Viktoria Azarenka con un autorevole doppio 6-4, ma ora la difficoltà si alza notevolmente. L’unica altra testa di serie che resiste è Mirra Andreeva, numero otto del tabellone: la giovanissima russa ha schiantato con un netto 6-3 6-0 la ceca Linda Noskova in un incontro dal sapore Next Gen.Andreeva affronterà ora Ons, che dopo un 2024 molto complicato spera di risollevarsi nel nuovo anno.