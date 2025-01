Quotidiano.net - Un anno di fake news: da Emily, la modella virtuale, alle elezioni sotto attacco

Roma, 2 gennaio 2025 – L’appena concluso si è caratterizzato per una vera e propria esplosione di, soprattutto in Rete, anche grazie all’apporto determinante dell’intelligenza artificiale, che rende ancora più agevoli i tentativi di manipolazione di notizie e immagini. Quanto abbiano inciso concretamente sulla vita di persone, imprese, Stati non è dato saperlo, ma di certo le informazioni false avvelenano lo spazio, forniscono e alimentano visioni distorte della realtà, condizionano le opinioni, alterano l’esercizio dei diritti. Nel 2024 molti eventi nazionali e internazionali sono risultati a dir poco contaminati dalla circolazione di contenuti falsi, spessissimo prodotti e diffusi con dolo, ma a volte figli di superficialità e ignoranza. Dpresidenziali negli Stati Uniti, che hvisto il ritorno di Donald Trump alla Casa Biancaeuropee, finoOlimpiadi di Parigi, le bufale htrovato terreno fertile, amplificate da una tecnologia sempre più sofisticata e dall’utilizzo massiccio degli algoritmi manipolatori.