"Superiori" e non supereroi

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 2 gennaio 2025 – La città di Fiumicino negli ultimi anni sta registrando un aumento significativo della popolazione e, rispetto al passato, sono soprattutto le famiglie giovani che decidono di stabilire il loro nucleo familiare in questo comune del litorale laziale. Le motivazioni sono varie ma tutte validissime: i benefici del mare, la vicinanza alla Capitale, la presenza dell’aeroporto visto sia come possibile “datore di lavoro” che come mezzo per raggiungere rapidamente parenti lontani o semplicemente per viaggiare, l’offerta sempre più variegata di ristoranti e, soprattutto, la tranquillità e calma che si respira attraversando le sue vie.Mi sono trasferita a Fiumicino nel 2019 ma mi sembra di farne parte da molti più anni per l’amore che provo per questo luogo, non eguagliabile a quello per la mia città natia, Rieti, semplicemente per il dolce peso dei ricordi e per gli affetti lì presenti.