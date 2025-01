Nerdpool.it - Strani Aeoni presenta “COME LEGGERE H.P. LOVECRAFT: una guida all’opera del Sognatore di Providence in Italia”

Appassionati di racconti dell’orrore, questo articolo è per voi!Vi segnaliamo che il blogha infatti messo a disposizione, a titolo gratuito, un’ottimaalla lettura dei racconti di uno dei maestri della letteratura horror: H.P..H.P.Nato il 20 agosto 1890 a, negli Stati Uniti, H.P.è uno scrittore controverso e stravagante le cui opere cambieranno per sempre il genere horror e fantascientifico. Segnato purtroppo da un’infanzia difficile, grazie al nonno paternosi innamora della lettura, in particolare dei racconti classici,Le mille e una notte, l’Iliade e l’Odissea. Era infatti un bambino prodigio: leggeva poesie già all’età di due anni e iniziò a scriverne all’età di sei o sette anni. A quindici anni scrisse il suo primo racconto, The Beast in the Cave.