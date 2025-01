.com - Roma, turista affetta da alzheimer si perde in centro e viene ritrovata

Durante la notte di Capodanno, a, unadi 65 anni,da, si era persa tra la folla neldella Capitale, aiutata dall’intervento degli agenti che hanno permesso il suo ritrovamento e il ricongiungimento con i familiari., la richiesta di aiuto arriva in via del CorsoPoco dopo lo scoccare della mezzanotte, una coppia di giovani turisti si è rivolta agli agenti del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (GSSU), impegnati nei servizi di controllo per il Capodanno, segnalando la scomparsa della madre di uno dei due. La donna,da, si era allontanata senza riuscire a fornire indicazioni sulla propria posizione, generando grande apprensione nei figli.L’intuizione decisiva durante le ricercheGli agenti, dopo aver acquisito una fotografia e alcune informazioni chiave, hanno avviato immediatamente le ricerche.