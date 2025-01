Pronosticipremium.com - Roma sul mercato: Beto libera Shomurodov, in due per il post Le Fée

Finalmente ci siamo. A cosa? All’inizio di un calcioche deve necessariamente essere importante in unaancora in fase di guarigione, intenta a ricomporre i cocci di una stagione partita come peggio non si poteva. Ranieri, che ha parlato al popolo nell’allenamento a porte aperte al Tre Fontane, ci è andato cauto, affermando che il club avrebbe provato ad intervneire, senza però voler illudere nessuno circa spese pazze e sfrenate. I reparti su cui intervenire sono tanti, a cominciare dal vice Dovbyk.Serve una valida alternativa all’ucraino, che non può essere unogeneroso ma non adatto a certi livelli, con addirittura il giovane Misitano della Primavera nell’allenamento di ieri. La zona salvezza reclama l’uzbeko, con Cagliari, Empoli e Venezia speranzose in un prestito fino a fine stagione, visto l’ingaggio da 1,5 milioni a stagione inarrivabile.