Quotidiano.net - “Patente in Europa, uniformare anche la validità”. In arrivo la stretta: il ritiro sarà universale

Roma, 2 gennaio 2025 -, sospensione e. Dopo lain Italia decisa dal nuovo codice della strada riformato dal ministro Matteo Salvini, si annunciano nuove regolenella Ue. La prima: ildeciso in uno Statovalido in tutta. Ma da quando? Ecco le previsioni di Paolo Colangelo, presidente delle autoscuole Confarca.valido in tutta“Non esistono ancora previsioni precise sui tempi di attuazione della norma, che è comunque molto complessa e non riguarda solo ildel documento di guida - premette il presidente -. Si sta cercando di dare uniformità, questo è un bene. Oggi non è così.perché l’archivio europeo delle patenti, il sistema Resper, oggi non viene sempre aggiornato. Con il nuovo corso, invece,un obbligo”.