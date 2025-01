Panico in volo atterraggio d’emergenza per il volo EasyJet | cosa è successo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Paura sulEasy Jet, costretto a deviare la sua tratta ed atterrare a Bari. Racconta il Giornale: “Undi emergenza all’aeroporto di Bari delEZY8556 partito da Antalya, in Turchia, e diretto all’aeroporto Gatwichk di Londra a causa di un’adolescente di 16 anni che avrebbe provato ad aprire il portellone con l’aereo inrompendone la maniglia e minacciando addirittura di accoltellare uno dei membri dell’equipaggio”.>> “Mariavittoria, devi farlo subito”. Grande Fratello, la furia dell’autore: lei urla poi inizia a correre.ha fatto in casa? Il Sun, citando alcuni testimoni oculari, scrive come una 16enne avrebbe perso la pazienza perché accanto a lei sedeva una bambina di 10 anni colpita da un forte attacco di tosse. Dopo aver chiesto di provare a smettere, la bambina sarebbe andata nel bagno dell’aereo per provare a trovare una soluzione.