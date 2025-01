Bergamonews.it - Omicidio di Capodanno a Provaglio d’Iseo, confessa un 19enne: è in carcere a Bergamo

È stato portato inMatias Pascual, ildi Prevalle che hato di aver ucciso a coltellate Roberto Comelli, 42 anni, la notte di.Dopo il fermo diposto dal pm Laura Matrone, il giovane è stato trasferito in via Gleno perché il penitenziario bresciano di Canton Mombello è risultato inadeguato per questioni di possibili incompatibilità con un altro detenuto.Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima avrebbe provato a imbucarsi a una festa privata organizzata da un gruppo di ragazzi in una sala civica del paese: da lì sarebbe nata una discussione, con toni sempre più accesi, fino alla coltellata risultata fatale, sferrata dal, di professione barista.Alcuni testimoni avrebbero riferito alle forze dell’ordine di aver assistito proprio al momento dell’aggressione, indicando nel giovane il responsabile: immediatamente gli inquirenti si erano messi sulle sue tracce, controllando il suo telefonino e arrivando subito alla convocazione in caserma per l’interrogatorio con l’accusa di