Neonato morto nella culla termica a Bari: aperta l'inchiesta per abbandono di minore

La Procura diha deciso di aprire un’inchiesta sul ritrovamento delall’interno di unanel capoluogo pugliese.mattinata del 2 dicembre, il corpo del piccolo è stato trovato all’interno della, ora posta sotto sequestro, della chiesa di San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco. L’allarme non è scattato e le indagini si concentreranno proprio sul motivo per cui il dispositivo non ha funzionato. L’ipotesi di reato èdicon l’aggravante della conseguente morte. Il fascicolo è stato aperto a carico di ignoti.Disposta l’autopsia sul corpo delSul corpo delè stata anche disposta l’autopsia, per chiarire le cause e il momento del decesso. Secondo una prima ricostruzione, non ci sarebbero segni di violenza chiari ed evidenti sul corpo del bambino.