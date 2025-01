Oasport.it - LIVE ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano 51-51, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: Mannion e Brooks pareggiano i conti alla terza sirena

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVa in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? la partita è ancora in perfetta parità sul 51-51!51-51 Tap-in di Armoni: parità!51-49 NICOOO MAANNIOOOON! TRIPLAAAAAAAAA51-46 Altro 2/2 ai liberi per De Colo, che aggiorna il bottino personale a quota 18 punti.49-46 Appoggio mancino di Ousmane Diop: reazione di!49-44 2/2 a cronometro fermo per De Colo:trova il massimo vantaggio, +5 a -1’57” d.47-44 Tripla di Nando De Colo! 14 punti per il playmaker ex Fenerbahce argento alledi di Parigi 2024 con la Francia.44-44 LeDay pareggia iin penetrazione.44-42 2/2 per Nando De Colo in lunetta: +2.42-42 Piazzato di Nikola Mirotic: pareggio!42-40 Chiuso il 2+1: l’si riprende il vantaggio.