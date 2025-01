Metropolitanmagazine.it - Filippo Laganà: “Ho fatto un trapianto di fegato in quattro giorni”

è il figlio di Rodolfo, attore nato artisticamente nel laboratorio di Gigi Proietti e della fotografa Gloria Fegiz: il 30enne ha seguito le orme del padre, lavorando tra cinema e tv.L’artista sarà ospite oggi de La Volta Buona, show condotto da Caterina Balivo in onda su Raiuno. In un precedente intervento nel programma di Raiuno insieme al padre Rodolfo aveva raccontato del periodo attraversato quando a 24 anni scopriva dei problemi aldurante un viaggio in America: “Il miosi era bloccato.E sono diventato primo della lista nazionale. Hound’urgenza in.È la dimostrazione che la nostra sanità funziona benissimo. E abbiamo anche dovuto aspettare per tornare dall’America perché non c’era un volo di ritorno”., ilL’attore successivamente aveva ripercorso itrascorsi in degenza ospedaliera a seguito del tempestivoed i successivi interventi subiti per via del morbo di Wilson, malattia ereditaria che porta ad un accumulo di rame neled in altri organi: “Dopo ilsono stato un anno e mezzo in ospedale.