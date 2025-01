Dilei.it - Capodanno 2025, da Chiara Ferragni a Michelle Hunziker: come le Vip hanno passato il primo dell’anno

Tra brindisi, buoni propositi e grandi cenoni, ilè il momento ideale per salutare l’annoe accogliere nuovi, entusiasmanti progetti. Anche per l’inizio di questo, le Vip nondeluso, regalandoci un perfetto mix di stile ed esclusività.Alcunescelto mete da sogno, rifugiandosi in angoli di paradiso per un meritato relax tra lusso e paesaggi mozzafiato. Altre, invece,preferito brillare sotto i riflettori, partecipando a concerti spettacolari e festeggiamenti esclusivi. Ognuna ha saputo chiudere il 2024 con eleganza, iniziando il nuovo capitolo con energia e speranza. E allora, cosafatto le celeb per rendere il loroindimenticabile?: i festeggiamenti delle VipSe durante le vacanze estive c’è chi non resiste al richiamo del sole cocente e delle spiagge dorate più belle ed esclusive, il periodo natalizio risveglia invece il desiderio di rifugiarsi sotto calde coperte, immersi nell’atmosfera incantata della montagna tra neve fresca, piste da sci e paesaggi da sogno.