Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Via Calabria? Può arrivare Zappa dal Cagliari

Leggi su Pianetamilan.it

Ilinvernale è iniziato ed il, per rinforzare la difesa, è interessato a Gabrieledel. Il terzino destro classe 1999, in scadenza di contratto coi rossoblù, in questa Serie A, ha segnato una doppietta contro i rossoneri nel 3-3 di inizio novembre. Il secondo gol segnato contro il Diavolo, inoltre, è stato premiato come il più bello del mese dalla Serie A. Come riportato su X dal giornalista di Tuttomercatoweb Marco Conterio, ilè alla ricerca di un nuovo terzino destro. Visto che il capitano Davideè in scadenza di contratto e, quindi, tra quelli che partiranno, i rossoneri, ora allenati da Sergio Conceicao dopo l'esonero di Fonseca, hanno messo gli occhi su. Il terzino del, tra l'altro, non ha mai nascosto la sua fede rossonera.