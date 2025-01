Ilrestodelcarlino.it - Autobus in fiamme, paura a Forlì: i passeggeri si salvano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 2 gennaio 2024 – I vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di uno pneumatico di unin via Punta di Ferro, a. L’intervento è stato effettuato alle 14.30 di giovedì per spegnere ledello pneumatico, montato su undi linea alimentato a metano compresso. Due gli automezzi arrivati sul posto; il personale ha domato le, evitandone la propagazione al mezzo e verificando l’assenza di perdite dai serbatoio del carburante. Affinché l’intervento venisse svolto in sicurezza, si è reso necessario chiudere la strada. I presenti sono usciti autonomamente dal veicolo e nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto anche la polizia locale.