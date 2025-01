Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 01-01-2025 ore 12:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione Buon anno da Francesco Vitale in studio una morte altre 7 persone sono rimaste ferite Tra cui due donne incinte In seguito a un attacco russo con droni questa mattina su Kiev l’ho reso noto l’amministrazione militare della città Aggiungendo che è stato preso di mira il peggio a scrivere la capitale lo riporta un link Prada Il primo discorso di fine anno del presidente Mattarella è dedicata alle donne lavoratori detenuti alle diseguaglianze alla violenza richiama rispetto ai valori della Costituzione ricorda che tutti i giorni si dedica il proprio lavoro le proprie attività un discorso che punta dritto al cuore di una frase storica dilaniato dai conflitti proprio all’inizio Ricorda che nella notte di Natale si è diffusa la notizia che alza da una bambina di pochi giorni morta assiderata nella terza notte di Natale però ci bombardamenti russi hanno colpito le centrali di energia delle città dell’Ucraina Per costringere quella popolazione civile al buio gelo gli Innocenti rapida ma tutto sta Angy vivono secondo inizio di anno in condizioni disumane queste forme di barbarie ha detto Mattarella non risparmia neppure Natale le festività più sentite Eppure mai come adesso la faccia e grida alla sorgenza ha dichiarato il capo dello Stato 5 persone sono morte per i botti la notte di capodanno in diverse regioni della Germania secondo rapporto provvisorio della Polizia vicino a paderborn nel nordreno-westfalia nel nord-ovest del paese un 24enne morto nell’ esplodere un razzo rudimentale che si era costruito in Sassonia un uomo di 45 anni è morto per gravi ferite alla testa riportate nella deflagrazione di una bomba pirotecnica di cui acquisto richiede un’autorizzazione speciale nello stesso Land me la cittadina di Arta un uomo di 50 anni morto mentre tentava di far esplodere un botto in un tubo vicino ad Amburgo un giovane diventa morto mentre scendeva un ordigno pirotecnico e a Crema nella regione del Brandeburgo che circonda Berlino un quinto uomo è morto durante l’accensione di ordini pirotecnici con maneggiamento inappropriato Così ha detto il portavoce della polizia nella stessa regione altri uomini sono rimasti gravemente feriti In circostanze simili e con grande dolore che la famiglia Gli amici Ei collaboratori comunicano la prematura scomparsa di Paolo Benvegnù morta 59 anni il musicista e cantautore la sua ultima apparizione in TV ospite di Stefano Bollani Valentina cenni a via dei matti numero zero su Rai 3 la puntata era stata registrata l’ex sindaco diGianni Alemanno è stato arrestato è portato nel carcereno di Rebibbia alla è la conseguente revoca della messa in prova ai servizi sociali secondo quanto si apprende è stato disposto d’urgenza dal tribunale di sorveglianza die ieri sera intorno alle 20 alle mamme è stato condotto in carcere dopo eh presentato spontaneamente dai Carabinieri della stazione Monte Mario il provvedimento riguarderebbe delle presunte trasgressioni nello svolgimento della pena alternativa e ci fermiamo qui ancora auguri di buon anno e buon proseguimento di ascolto restate con noi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa