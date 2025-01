Justcalcio.com - TS – Fagioli e la risposta dei tifosi al post

2025-01-01 12:48:00 Arrivano conferme da Tuttosport:L’ultimo giorno del 2024 ha portato con sé pensieri e buoni propositi in vista dell’anno nuovo. Proprio Nicolò, assieme alla Juventus in Arabia Saudita per la Supercoppa, ha voluto scrivere un messaggio sui social proprio per lasciarsi alle spalle i mesi scorsi e guardare al futuro con positività. “2024.finisce un anno di grande emozioni, dolori, sconfitte e vittorie. Ma sicuramente pronti per un 2025 a batticuore. E un buon 2025 a tutti voi” ha scritto il centrocampista bianconero. Un messaggio che in tantihanato, soprattutto per quanto riguarda il suo futuro.e un 2025 da “batticuore”Non è una novità che il suo nome sia finito al centro del mercato nelle ultime settimane. Dal ritorno in campo dopo la squalifica per scommesse, con Motta è uscito un po’ dai radar e da diverse gare a questa parte ha giocato con il contagocce.