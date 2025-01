Metropolitanmagazine.it - The Monkey, tutto quello che sappiamo sul nuovo film basato sul libro di Stephen King

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Un altro terrificante racconto dista arrivando sul grande schermo: Thesull’omonimo racconto pubblicato originariamente nel 1980, Theriguarda una coppia di fratelli che scoprono una misteriosa scimmia giocattolo che suona i piatti in soffitta. Sfortunatamente per gli ignari fratelli, qualcuno a loro vicino muore ogni volta che la scimmia meccanica fa tintinnare i suoi piatti. Imitando storie classiche come The’s Paw, il racconto diè una delle sue poche opere che non sono ancora state adattate per lo schermo. Ibasati sulle opere dicontinuano a essere dei blockbuster e, sebbeneabbia avuto la sua quota di scivoloni, i suoi libri, romanzi e racconti hanno dimostrato di essere una fonte infinita per Hollywood.Con Theo James in un doppio ruolo, Theè incentrato sui fratelli gemelli Hal e Bill che, dopo aver scoperto il vecchio giocattolo a forma di scimmia del padre in soffitta, iniziano a vedere una serie di morti raccapriccianti che si verificano tutt’intorno a loro.